Роспотребнадзор проверил радиационную обстановку в Дагестане после удара по ядерному объекту в Иране

Радиационная обстановка в Дагестане соответствует норме, сообщает Роспотребнадзор. Специалисты не зафиксировали превышения естественного гамма-фона на территории республики, включая южные районы, где организован усиленный контроль.

«Управлением Роспотребнадзора <...> в связи с радиоактивным загрязнением на территории Исламской Республики Иран введён круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки в южной части Республики Дагестан», — сообщили в ведомстве.

По данным мониторинга, радиационная обстановка стабильная, превышения гамма-фона местности не зафиксировано.

Круглосуточный мониторинг был введён по поручению главного санитарного врача России Анны Поповой после сообщений о радиационном загрязнении в Иране. Наблюдения координирует Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева. Ситуация остаётся стабильной и не представляет угрозы для населения.