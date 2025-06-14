Роспотребнадзор проверил радиационную обстановку в Дагестане после удара по ядерному объекту в Иране
Роспотребнадзор заявил о нормальной радиационной обстановке в Дагестане
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Радиационная обстановка в Дагестане соответствует норме, сообщает Роспотребнадзор. Специалисты не зафиксировали превышения естественного гамма-фона на территории республики, включая южные районы, где организован усиленный контроль.
«Управлением Роспотребнадзора <...> в связи с радиоактивным загрязнением на территории Исламской Республики Иран введён круглосуточный мониторинг радиоактивной обстановки в южной части Республики Дагестан», — сообщили в ведомстве.
По данным мониторинга, радиационная обстановка стабильная, превышения гамма-фона местности не зафиксировано.
Круглосуточный мониторинг был введён по поручению главного санитарного врача России Анны Поповой после сообщений о радиационном загрязнении в Иране. Наблюдения координирует Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени профессора П.В. Рамзаева. Ситуация остаётся стабильной и не представляет угрозы для населения.
Кратчайшее расстояние между Дагестаном и Ираном составляет менее 200 километров.
Напомним, замерить радиационный фон в Дагестане было решено после того, как один из израильских авиаударов полностью разрушил верхнюю часть предприятия в Натанзе, которое специализировалось на обогащении урана. Это привело к небольшому радиоактивному загрязнению объекта, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Иранская сторона подтвердила утечку, заверив, что она не опасна для населения и окружающей среды.