В МИД Индии объяснили, почему страна не присоединилась к заявлению ШОС с осуждением агрессии Израиля

Индия, являясь полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), не присоединилась к совместному заявлению организации от 14 июня, осуждающему израильские удары по Ирану. Как пояснило индийское внешнеполитическое ведомство, официальная позиция страны была сформулирована накануне и остаётся неизменной — Нью-Дели призывает конфликтующие стороны к немедленной деэскалации через переговорные механизмы и дипломатические каналы.

Сложность позиции Индии объясняется необходимостью балансировать между стратегическими интересами, отмечает RG.ru. С одной стороны, страна поддерживает тесное военно-техническое сотрудничество с Израилем, который также выступает политическим союзником в противостоянии с Пакистаном. С другой — Индия реализует масштабные экономические проекты с Ираном, включая соглашение об управлении стратегически важным портом Чабахар сроком на 10 лет.