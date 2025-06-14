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Регион
14 июня, 17:33

В МИД Индии объяснили, почему страна не присоединилась к заявлению ШОС с осуждением агрессии Израиля

RG.ru: Индия сохраняет равноудалённость в отношении к конфликту Ирана и Израиля

Последствия израильских ударов по Тегерану. Обложка © ТАСС / ZUMA

Последствия израильских ударов по Тегерану. Обложка © ТАСС / ZUMA

Индия, являясь полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), не присоединилась к совместному заявлению организации от 14 июня, осуждающему израильские удары по Ирану. Как пояснило индийское внешнеполитическое ведомство, официальная позиция страны была сформулирована накануне и остаётся неизменной — Нью-Дели призывает конфликтующие стороны к немедленной деэскалации через переговорные механизмы и дипломатические каналы.

Сложность позиции Индии объясняется необходимостью балансировать между стратегическими интересами, отмечает RG.ru. С одной стороны, страна поддерживает тесное военно-техническое сотрудничество с Израилем, который также выступает политическим союзником в противостоянии с Пакистаном. С другой — Индия реализует масштабные экономические проекты с Ираном, включая соглашение об управлении стратегически важным портом Чабахар сроком на 10 лет.

В опубликованном заявлении ШОС страны-участницы, включая Россию и Китай, охарактеризовали действия Израиля как грубое нарушение норм международного права и Устава ООН, подчеркнув угрозу стабильности региона. Однако Индия, присоединившаяся к организации в 2017 году, традиционно придерживается более осторожной позиции по чувствительным международным вопросам, что отражает её стремление сохранить многовекторную внешнюю политику. Нейтральная позиция Нью-Дели отражает прагматичный подход правительства премьер-министра Нарендры Моди, направленный на защиту национальных интересов в условиях сложной геополитической обстановки.

Президент Ирана заявил Путину, что Тегеран непременно ответит на атаки Израиля
Президент Ирана заявил Путину, что Тегеран непременно ответит на атаки Израиля

Напомним, ранее президент России Владимир Путин осудил масштабную атаку Израиля по иранским объектам, обвинив Тель-Авив в несоблюдении норм международного права и положений устава ООН. Аналогичным образом высказался и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший, что израильское руководство своими действиями тащит мир к глобальной катастрофе.

Юрий Лысенко
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