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14 июня, 17:37

В Омане подтвердили отмену нового раунда переговоров США и Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Министр иностранных дел Ирана Бадр Альбусаиди заявил об отмене запланированного на воскресенье в Омане шестого раунда переговоров между Ираном и США. Причиной отмены стали удары Израиля по территории Ирана.

«Переговоры между США и Ираном, запланированные на это воскресенье в Маскате, сейчас не состоятся. Но дипломатия и диалог остаются единственными путями для установления устойчивого мира», — написал глава МИД у себя на странице в социальных сетях.

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Ранее представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что диалог Тегерана и Вашингтона утратил смысл после атаки Израиля по территории Ирана. А в США сообщили, что все политики, которые должны были участвовать в переговорах, были ликвидированы в результате атак.

Александра Мышляева
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