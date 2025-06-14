В Омане подтвердили отмену нового раунда переговоров США и Ирана

Министр иностранных дел Ирана Бадр Альбусаиди заявил об отмене запланированного на воскресенье в Омане шестого раунда переговоров между Ираном и США. Причиной отмены стали удары Израиля по территории Ирана.

«Переговоры между США и Ираном, запланированные на это воскресенье в Маскате, сейчас не состоятся. Но дипломатия и диалог остаются единственными путями для установления устойчивого мира», — написал глава МИД у себя на странице в социальных сетях.