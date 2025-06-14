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14 июня, 17:43

Появилось видео с грузовиком, где хранились атаковавшие Иран дроны «Моссада»

Грузовик, из которого вылетали израильские дроны. Обложка © X / UniqueMongolia

Грузовик, из которого вылетали израильские дроны. Обложка © X / UniqueMongolia

Появилось видео с грузовиком, который агенты израильского «Моссада» использовали для запуска дронов по целям на иранской территории. Ролик распространяется в социальных сетях.

Грузовик, из которого вылетали израильские дроны. Видео © X / UniqueMongolia

В видео можно увидеть, что кузов машины разделён на 20 ячеек, из которых, по всей видимости и вылетали израильские беспилотники. Дроны применялись для ударов по ЗРК и другим ракетным комплексам Ирана.

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Напомним, в ночь на 13 июня ЦАХАЛ нанёс массированный авиаудар по Ирану, объяснив свои действия «предотвращением ядерной угрозы». В процессе операции израильские дроны, запущенные диверсантами «Моссада» с иранской территории, подавили часть ПВО и ракетных комплексов ВС Ирана. Атака унесла жизни минимум 78 человек, пострадали свыше 300 человек. В Тегеране нападение восприняли, как объявление войны. В ночь на 14 июня иранская армия нанесла ответный удар баллистическими ракетами, атаковав 150 целей на израильской земле. Также сегодня стало известно о перехвате иранскими силовиками грузовиков и пикапов с израильскими дронами-камикадзе.

Юрий Лысенко
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