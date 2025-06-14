Израиль атаковал газовое месторождения Ирана «Южный Парс»
Tasnim: Израильский дрон атаковал иранское газовое месторождение «Южный Парс»
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Израильские силы атаковали объект 14-й фазы разработки газового месторождения «Южный Парс» в провинции Бушер. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на очевидцев.
По предварительным данным, удар был нанесён малогабаритным беспилотником. На месте произошло возгорание, к ликвидации последствий привлечены пожарные подразделения.
Ранее ЦАХАЛ атаковал позиции КСИР, которые использовались для запуска ракет. Удар унёс жизни двоих человек, ещё пятеро пострадали. А в иранской провинции Восточный Азербайджан под израильскими авиаударами погибли 30 иранских военнослужащий и сотрудник Красного Полумесяца. Руководство еврейского государства грозится продолжать наносить удары по Ирану с той же интенсивностью.
Напомним, Тель-Авив в ночь на 13 июня объявил масштабную военную операцию под названием «Восходящий лев», целями которой, в том числе были и ядерные объекты Ирана. В атаке были задействованы порядка 200 самолётов ВВС Израиля, нанёсших удар по приблизительно сотней целей. Иран поднял флаг возмездия и в ночь на 14 июня начал наносить ответные массированные ракетные удары.