Израиль атаковал газовое месторождения Ирана «Южный Парс»

Израильские силы атаковали объект 14-й фазы разработки газового месторождения «Южный Парс» в провинции Бушер. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на очевидцев.

Напомним, Тель-Авив в ночь на 13 июня объявил масштабную военную операцию под названием «Восходящий лев», целями которой, в том числе были и ядерные объекты Ирана. В атаке были задействованы порядка 200 самолётов ВВС Израиля, нанёсших удар по приблизительно сотней целей. Иран поднял флаг возмездия и в ночь на 14 июня начал наносить ответные массированные ракетные удары.