ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 00:33

Иран начал новую атаку на Израиль

Обложка © Х / dexiewrites

Обложка © Х / dexiewrites

Иран начал новую ракетную атаку на территорию Израиля, сообщает госагентство IRNA. По его данным, приоритетной целью иранских ракет стал Тель-Авив, где сейчас активно работают системы противовоздушной обороны.

«Новая волна иранских ракет направилась в сторону Израиля», — говорится в сообщении.

Как утверждает телеканал Al Jazeera, запуск ракет также осуществляется с территории Йемена.

Ключевые энергообъекты Израиля были атакованы ракетами Ирана
Ключевые энергообъекты Израиля были атакованы ракетами Ирана

Ранее Израиль призвал США присоединиться к войне против Ирана. Ночью 15 июня обе стороны конфликта обменялись ракетными ударами. По данным КСИР, военные силы исламской республики перехватили три израильские крылатые ракеты.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar