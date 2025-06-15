Иран начал новую атаку на Израиль
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Иран начал новую ракетную атаку на территорию Израиля, сообщает госагентство IRNA. По его данным, приоритетной целью иранских ракет стал Тель-Авив, где сейчас активно работают системы противовоздушной обороны.
«Новая волна иранских ракет направилась в сторону Израиля», — говорится в сообщении.
Как утверждает телеканал Al Jazeera, запуск ракет также осуществляется с территории Йемена.
Ранее Израиль призвал США присоединиться к войне против Ирана. Ночью 15 июня обе стороны конфликта обменялись ракетными ударами. По данным КСИР, военные силы исламской республики перехватили три израильские крылатые ракеты.