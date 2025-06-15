Экс-президента Франции Николя Саркози лишили ордена Почётного легиона

Бывший президент Франции Николя Саркози официально лишён высшей государственной награды страны — ордена Почётного легиона. Соответствующий указ опубликован на сайте французского правительства, где указано, что Саркози «автоматически исключается из Национального ордена Почётного легиона» с постоянным лишением всех связанных с этим статусом привилегий.

Это решение делает его вторым президентом в истории Франции, утратившим эту почётную награду. Ранее в 1945 году такой же участи подвергся Филипп Петен за сотрудничество с нацистами.