Экс-президента Франции Николя Саркози лишили ордена Почётного легиона
Николя Саркози. Обложка © ТАСС / EPA / Teresa Suarez
Бывший президент Франции Николя Саркози официально лишён высшей государственной награды страны — ордена Почётного легиона. Соответствующий указ опубликован на сайте французского правительства, где указано, что Саркози «автоматически исключается из Национального ордена Почётного легиона» с постоянным лишением всех связанных с этим статусом привилегий.
Это решение делает его вторым президентом в истории Франции, утратившим эту почётную награду. Ранее в 1945 году такой же участи подвергся Филипп Петен за сотрудничество с нацистами.
Причиной столь жёсткой меры стала череда судебных приговоров в отношении экс-президента. Весной прошлого года апелляционный суд подтвердил вынесенный ранее приговор по «делу о прослушке», назначив Саркози один год реального и два года условного тюремного срока. Ранее он уже был осуждён за превышение лимитов финансирования своей предвыборной кампании 2012 года на 18 миллионов евро, став первым французским лидером, приговорённым к ношению электронного браслета.