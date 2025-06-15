В Техасе опровергли сообщения о стрельбе на военной базе Форт-Кавасос

«Несмотря на первоначальные сообщения, чиновники Форт-Кавасос заявили, что в субботу на военном объекте Центрального Техаса не было активного стрелка и перекрытия территории», — говорится в сообщении.

Как уточнили представители базы, в субботу на военном объекте произошёл инцидент в рекреационной зоне на озере Белтон – популярном месте для отдыха военнослужащих и их семей. По данным местного филиала CBS, в происшествии были замешаны два человека. В настоящее время ситуацию расследуют власти базы.