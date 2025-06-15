Актёр турецкого сериала «Чукур» серьёзно пострадал в Москве
Актёр «Чукура» Эркан Колчак получил травму во время футбольного матча в Москве
Эркан Колчак Кёстендиль. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Турецкий актёр Эркан Колчак Кёстендиль, известный по ролям в сериалах «Великолепный век. Империя Кёсем», «Холоп. Великолепный век» и «Чукур», серьёзно пострадал в Москве. Он получил травму во время футбольного матча против сборной Грузии в рамках международного соревнования представителей творческих профессий. Об этом сообщает сайт MK.ru.
По данным издания, актёр травмировала из-за мяча, павшего ему в ногу. Он упал на поле и не смог подняться самостоятельно. На помощь к звезде поспешила бригада медиков. После оказанной помощи Эркан Колчак Кёстендиль принял решение продолжить участие в матче.
Напомним, ранее в Москву приехал знаменитый турецкий актёр и модель Джан Яман. На выходе из отеля он попал в засаду фанаток. Звезде пришлось раздать автографы и ответить на вопросы поклонниц. Кроме того, артист оконфузился из-за Юры Борисова.