Актёр турецкого сериала «Чукур» серьёзно пострадал в Москве

Турецкий актёр Эркан Колчак Кёстендиль, известный по ролям в сериалах «Великолепный век. Империя Кёсем», «Холоп. Великолепный век» и «Чукур», серьёзно пострадал в Москве. Он получил травму во время футбольного матча против сборной Грузии в рамках международного соревнования представителей творческих профессий. Об этом сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, актёр травмировала из-за мяча, павшего ему в ногу. Он упал на поле и не смог подняться самостоятельно. На помощь к звезде поспешила бригада медиков. После оказанной помощи Эркан Колчак Кёстендиль принял решение продолжить участие в матче.