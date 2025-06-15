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15 июня, 08:17

Актёр турецкого сериала «Чукур» серьёзно пострадал в Москве

Актёр «Чукура» Эркан Колчак получил травму во время футбольного матча в Москве

Эркан Колчак Кёстендиль. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Эркан Колчак Кёстендиль. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Турецкий актёр Эркан Колчак Кёстендиль, известный по ролям в сериалах «Великолепный век. Империя Кёсем», «Холоп. Великолепный век» и «Чукур», серьёзно пострадал в Москве. Он получил травму во время футбольного матча против сборной Грузии в рамках международного соревнования представителей творческих профессий. Об этом сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, актёр травмировала из-за мяча, павшего ему в ногу. Он упал на поле и не смог подняться самостоятельно. На помощь к звезде поспешила бригада медиков. После оказанной помощи Эркан Колчак Кёстендиль принял решение продолжить участие в матче.

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Напомним, ранее в Москву приехал знаменитый турецкий актёр и модель Джан Яман. На выходе из отеля он попал в засаду фанаток. Звезде пришлось раздать автографы и ответить на вопросы поклонниц. Кроме того, артист оконфузился из-за Юры Борисова.

Борис Эльфанд
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