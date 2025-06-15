ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 10:18

«100 очков Гриффиндору»: Абитуриентам напомнили о дополнительных баллах за личные достижения

РГСУ: За личные достижения абитуриентам положены дополнительные баллы

Абитуриенты. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Абитуриенты. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В 2025 году абитуриенты, поступающие на бакалавриат и специалитет, могут рассчитывать на дополнительные баллы за личные достижения, обнадёжила будущих студентов проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская. В частности, по её словам, 10 баллов получат граждане, прошедшие военную службу.

«На столько же дополнительных баллов могут рассчитывать победители и призеры национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и школьники, получившие аттестат с отличием», — отметила собеседница радио Sputnik.

Названы категории абитуриентов, которым не требуется ЕГЭ для поступления в вуз
Названы категории абитуриентов, которым не требуется ЕГЭ для поступления в вуз

Кроме того, сдача норм ГТО, подкреплённая соответствующими документами, даёт три балла при поступлении. Проректор также подчеркнула, что РГСУ начисляет дополнительные два балла за участие в мероприятиях, проводимых самим университетом. Дополнительные баллы положены и выпускникам, которые хотят продолжить обучение в магистратуре. Так, победители чемпионатов «Абилимпикс» и Межвузовского чемпионата WorldSkills Russia могут рассчитывать на 30 баллов, а обладатели дипломов с отличием — на 20 баллов.

Ещё 20 баллов начисляются серебряным и бронзовым медалистам олимпиады «Я – профессионал». Абитуриентам, у которых есть авторское свидетельство или патент, предоставляется 15 баллов, а победители Всероссийского инженерного конкурса могут получить до 20 баллов. Кроме того, в РГСУ есть дополнительные возможности: победителям олимпиад университета начисляется 100 баллов, а лицам с дипломом профессиональной переподготовки — до 15 баллов.

Апелляция ЕГЭ в 2025 году: в каких случаях можно подать, сколько баллов можно получить
Апелляция ЕГЭ в 2025 году: в каких случаях можно подать, сколько баллов можно получить

Ранее абитуриентам объяснили, как волонтёрство помогает при поступлении в вузы. По словам эксперта, баллы за волонтёрскую деятельность становятся реальным преимуществом для абитуриентов, показывая их социальную зрелость и широкий спектр навыков, необходимых как в учёбе, так и в будущей карьере.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar