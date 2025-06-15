«100 очков Гриффиндору»: Абитуриентам напомнили о дополнительных баллах за личные достижения

В 2025 году абитуриенты, поступающие на бакалавриат и специалитет, могут рассчитывать на дополнительные баллы за личные достижения, обнадёжила будущих студентов проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская. В частности, по её словам, 10 баллов получат граждане, прошедшие военную службу.

«На столько же дополнительных баллов могут рассчитывать победители и призеры национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и школьники, получившие аттестат с отличием», — отметила собеседница радио Sputnik.

Кроме того, сдача норм ГТО, подкреплённая соответствующими документами, даёт три балла при поступлении. Проректор также подчеркнула, что РГСУ начисляет дополнительные два балла за участие в мероприятиях, проводимых самим университетом. Дополнительные баллы положены и выпускникам, которые хотят продолжить обучение в магистратуре. Так, победители чемпионатов «Абилимпикс» и Межвузовского чемпионата WorldSkills Russia могут рассчитывать на 30 баллов, а обладатели дипломов с отличием — на 20 баллов.

Ещё 20 баллов начисляются серебряным и бронзовым медалистам олимпиады «Я – профессионал». Абитуриентам, у которых есть авторское свидетельство или патент, предоставляется 15 баллов, а победители Всероссийского инженерного конкурса могут получить до 20 баллов. Кроме того, в РГСУ есть дополнительные возможности: победителям олимпиад университета начисляется 100 баллов, а лицам с дипломом профессиональной переподготовки — до 15 баллов.