Делегация ХАМАС во главе с Марзуком посетит Москву 16 июня
Делегация ХАМАС в Москве в феврале 2025 года. Обложка © ТАСС / ЕРА
Делегация палестинского движения ХАМАС прибудет в Москву 16 июня. Возглавлять делегатов будет заместитель руководителя политбюро движения Муса Абу Марзук. Об этом рассказал РИА «Новости» источник из дипломатических кругов.
«В понедельник», — коротко ответил собеседник агентства на вопрос о дате приезда представителей ХАМАС в российскую столицу. Переговоры состоятся в МИД РФ.
Ранее в марте руководство палестинского движения ХАМАС встретилось в столице Катара, Дохе, с Михаилом Богдановым, который является специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, а также заместителем министра иностранных дел. А Москву Марзук посещал последний раз в феврале текущего года.