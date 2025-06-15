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15 июня, 10:26

Делегация ХАМАС во главе с Марзуком посетит Москву 16 июня

Делегация ХАМАС в Москве в феврале 2025 года. Обложка © ТАСС / ЕРА

Делегация ХАМАС в Москве в феврале 2025 года. Обложка © ТАСС / ЕРА

Делегация палестинского движения ХАМАС прибудет в Москву 16 июня. Возглавлять делегатов будет заместитель руководителя политбюро движения Муса Абу Марзук. Об этом рассказал РИА «Новости» источник из дипломатических кругов.

«В понедельник», — коротко ответил собеседник агентства на вопрос о дате приезда представителей ХАМАС в российскую столицу. Переговоры состоятся в МИД РФ.

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Ранее в марте руководство палестинского движения ХАМАС встретилось в столице Катара, Дохе, с Михаилом Богдановым, который является специальным представителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, а также заместителем министра иностранных дел. А Москву Марзук посещал последний раз в феврале текущего года.

Татьяна Миссуми
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