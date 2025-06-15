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Регион
15 июня, 11:26

Челябинск встречает героев: Трое спасённых их плена ВСУ бойцов вернулись на Родину

Омбудсмен Сударенко: В Челябинскую область из плена ВСУ вернулись три солдата

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Трое жителей Челябинской области вернулись домой после пребывания в украинском плену в рамках масштабного обмена военнопленными. Об этом сообщила Юлия Сударенко, уполномоченный по правам человека в регионе.

Среди освобожденных — 39-летний житель Еманжелинского района, который более года томился в неволе. Его возвращения с нетерпением ждали отец и тёща. Также домой вернулся 43-летний боец из Коркинского района, проведший в заточении четыре месяца, чьего освобождения добивалась супруга.

«Также был возвращен 26-летний гражданин иностранного государства, который проживал в Челябинской области. Парень сирота, но у него есть сестра, которая искала его и ждала возвращения. В плену он был совсем недолго — пару месяцев», — отметила Сударенко.

Вернувшиеся из плена российские военные первым делом позвонили родным
Вернувшиеся из плена российские военные первым делом позвонили родным

Напомним, что вчера в РФ вернулась четвёртая группа военнопленных, которых удерживали у себя ВСУ. Ранее Life.ru опубликовал полное эмоций видео их возвращения на Родину. Сейчас солдат ждёт реабилитация и встреча с любимыми.

Владимир Озеров
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