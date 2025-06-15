Россиянам объяснили, какую недвижимость лучше не покупать на маткапитал

Материнский капитал считается одним из важнейших инструментов для приобретения недвижимости. Для некоторых семей он является единственной возможностью улучшить жилищные условия. Однако в ряде случаев тратить государственную выплату на покупку дома или квартиры не рекомендуется. Почему, объяснила риелтор Крец.

Она напомнила, что закон обязывает распределить доли всех членов семьи, включая детей, при использовании материнского капитала для покупки жилья. Этот фактор в будущем может значительно усложнить проведение сделок с недвижимостью, так как для этого требуется получить разрешение органов опеки. При этом необходимо не просто формальное согласие, а подтверждение того, что после продажи условия проживания ребёнка не ухудшатся.