«Более прямые интересы»: В США объяснились за вывод своих ПВО с Украины

Решение США о выводе систем ПВО с Украины и их размещении на Ближнем Востоке связано с изменением приоритетов и необходимостью обеспечения безопасности американских военных в этом регионе. Об этом пишет National Interest.

«Эти системы пригодились бы Украине, но у США есть гораздо более прямые интересы в других частях мира — особенно на Ближнем Востоке, где непосредственно присутствует американский контингент», — говорится в публикации.