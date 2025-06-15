«Более прямые интересы»: В США объяснились за вывод своих ПВО с Украины
NI: США перенаправили часть ПВО с Украины из-за своих войск на Ближнем Востоке
Обложка © Freepik
Решение США о выводе систем ПВО с Украины и их размещении на Ближнем Востоке связано с изменением приоритетов и необходимостью обеспечения безопасности американских военных в этом регионе. Об этом пишет National Interest.
«Эти системы пригодились бы Украине, но у США есть гораздо более прямые интересы в других частях мира — особенно на Ближнем Востоке, где непосредственно присутствует американский контингент», — говорится в публикации.
Напомним, ранее США перенаправили часть систем ПВО, ранее предоставленных Украине, на Ближний Восток. В ответ на это Владимир Зеленский посетовал, что обострение конфликта между Израилем и Ираном не в интересах Украины. Он также выразил опасения, что ближневосточный кризис может отвлечь внимание и ресурсы от военной помощи Украине со стороны западных стран, что приведет к её сокращению.