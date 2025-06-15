Положено даже иностранцам: В Соцфонде объяснили, как получить ₽27 тысяч на ребёнка
СФР: Размер единовременного пособия при рождении ребёнка достиг почти 27 тысяч
Мать с малышом. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Власти России для поддержки молодых семей предоставляют им единовременное пособие, которое можно оформить после рождения ребёнка. В 2025 году его размер достиг почти 27 тысяч рублей, сообщает интернет-издание Regions.ru со ссылкой на СФР по Москве и Московской области.
Право на получение пособия имеют не только родители, но и усыновители, а также опекуны. Главное условие — заявитель должен быть гражданином России или постоянно проживать на территории страны, если он иностранец либо не имеет гражданства. Важно подать заявление в течение шести месяцев после рождения ребёнка.
Для семей с двойняшками или тройняшками выплата осуществляется на каждого ребёнка отдельно. Оформление пособия для работающих родителей максимально просто: данные автоматически передаются в Соцфонд из ЗАГСа и от работодателя. Неработающим гражданам необходимо самостоятельно подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ или клиентскую службу СФР.
В заявлении нужно приложить свидетельство о рождении ребенка, паспорт и реквизиты банковского счёта. В некоторых случаях потребуется предоставить дополнительные документы, например, справку от работодателя второго родителя или подтверждение опекунства.
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