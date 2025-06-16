Кличко сообщил о взрывах в Киеве и работе ПВО

Над столицей Украины прозвучала серия взрывов. Сейчас на левом берегу Киева работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко ночью 16 июня.

Городские власти призвали местных жителей не выходить из укрытий. О последствиях на земле официальной информации от киевских властей пока не было. Кроме этого поступают сообщения о взрывах в районе Сум.