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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 июня, 22:52

Кличко сообщил о взрывах в Киеве и работе ПВО

Над столицей Украины прозвучала серия взрывов. Сейчас на левом берегу Киева работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко ночью 16 июня.

Городские власти призвали местных жителей не выходить из укрытий. О последствиях на земле официальной информации от киевских властей пока не было. Кроме этого поступают сообщения о взрывах в районе Сум.

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Ранее российские военные освободили шахту Новодзержинская на Дзержинском направлении в ДНР. Кроме этого ВС России с использованием ракетного комплекса «Искандер» атаковали командный пункт украинской группы «Луганск».

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Лия Мурадьян
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