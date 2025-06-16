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16 июня, 07:39

37-летняя туристка трагически погибла в Башкирии

МЧС: Туристка из Челябинской области утонула в озере Графское в Башкортостане

В Башкирии погибла туристка из Челябинской области. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

В Башкирии погибла туристка из Челябинской области. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

В Башкирии туристка из Челябинской области утонула в озере Графское. Трагедия произошла на одноимённой турбазе, расположенной вблизи деревни Мерясово Баймакского района. Погибшей было 37 лет, сообщили в республиканском МЧС.

«Женщина купалась на территории турбазы Графское в необорудованном для купания месте, заплыла на 70 метров от берега и в какой-то момент начала тонуть. Известно, что она приехала отдыхать из Челябинской области», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Таиланде утонула российская спортсменка Юлия Родина. Трагедия произошла на пляже Банг-Тао, где, по предварительным данным, девушка не смогла справиться с сильным течением. Очевидцы сообщают, что Родину извлекли из воды уже в бессознательном состоянии. Тело спортсменки доставят в Россию и похоронят в Туле.

Наталья Афонина
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