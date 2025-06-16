37-летняя туристка трагически погибла в Башкирии

В Башкирии туристка из Челябинской области утонула в озере Графское. Трагедия произошла на одноимённой турбазе, расположенной вблизи деревни Мерясово Баймакского района. Погибшей было 37 лет, сообщили в республиканском МЧС.

«Женщина купалась на территории турбазы Графское в необорудованном для купания месте, заплыла на 70 метров от берега и в какой-то момент начала тонуть. Известно, что она приехала отдыхать из Челябинской области», — говорится в сообщении.