Летнее солнцестояние 21 июня: 5 ритуалов, которые нельзя пропустить, иначе удача отвернётся на годы

Земля имеет форму эллипса, то есть она сплющена на Северном и Южном полюсах, а на Экваторе — расширена. Более того — наша планета вращается вокруг Солнца. И это цикличное вращение — одна из самых стабильных вещей в нашей жизни. С особенностями движения Земли вокруг Солнца связаны два самых мистических дня в году — зимнее и летнее солнцестояние. Вместе с экстрасенсом Юрием Марковым расскажем вам о летнем и о том, какие магические обряды надо провести, чтобы ваша судьба изменилась к лучшему.

Что такое солнцестояние

Солнцестояние — это день, когда Солнце находится в высокой точке над горизонтом. Фото © «Шедеврум»

«Летнее солнцестояние — день, когда Солнце находится в максимально высокой точке над горизонтом Земли. В течение нескольких дней оно словно стоит на месте (отсюда и название праздника), после чего ход Солнца меняется на противоположный. День начинает уменьшаться, а ночь — прибывать. Отсюда старое название праздника — Солнцеворот», — говорит Юрий Марков. Зимнее солнцестояние противоположно летнему, при этом на него похоже. Во время летнего солнцестояния наша звезда находится на самой высокой точке в Северном полушарии, во время зимнего — на самой высокой южной точке. Есть интересный нюанс: если 21 июня этого года вы будете находиться, например, в Аргентине или Южной Африке, вы будете наблюдать зимнее солнцестояние. Когда в Северном полушарии летний солнцеворот, в Южном полушарии — зимний. И наоборот. В нашем полушарии летнее солнцестояние приходится на 20 или 21 июня, а зимнее — на 21 или 22 декабря.

Обряды, связанные с водой

Вода — это жизнь. Но в некоторые моменты она может находиться под контролем тёмных сил. Фото © «Шедеврум»

Юрий Марков советует в день летнего солнцестояния «хорошо искупаться с головой в реке или озере». Обряд очистит ваше тело и зарядит здоровьем на следующий год. Важно: купаться можно только пока светит солнце, то есть в течение светового дня. В день солнцеворота грань между мирами становится тонкой, по словам Маркова, «полупрозрачной». «С наступлением тёмного времени суток земля и особенно вода оказываются во власти сил тьмы, которые могут причинить вред», — поясняет экстрасенс.

Обряды, связанные с землёй

В день летнего солнцестояния земля передаёт свою силу растениям. Фото © «Шедеврум»

В день летнего солнцеворота земля передаёт свою силу плодам и травам. Если в этот день собрать огурцы с грядки, в них будет больше полезных для здоровья элементов. Рекомендуется есть ягоды и пить травяной чай. Совсем хорошо — если травы для чая вы собрали сами. А ещё из трав можно плести венки, а потом пускать их вплавь по течению реки, загадав желание. «Если венок свободно плывёт по течению — ждите, что ваше желание сбудется в течение года, если венок пристаёт к берегу — в этом году результата не ждите. Если венок тонет — вам лучше отказаться от этого желания, оно не принесёт вам пользы», — утверждает Юрий Марков.

Обряды, связанные с огнём

Огонь — это мощный магический инструмент. В нём никогда не заводится нечистая сила. Фото © «Шедеврум»

Обряды, связанные с огнём, больше ассоциируются с праздником Ивана Купалы, который в этом году пройдёт с 6 по 7 июля. Но и на летнее солнцестояние наши предки жгли костры, проводя с ними разные магические ритуалы. В том числе обряд прыжка через костёр. Марков утверждает, что, вопреки популярному мнению, прыжки через пламя и хождение по углям очищают не тело, а душу. «Перед прыжком стоит попросить прощение за все те обиды, которые причинили вы, и простить всех, кто когда-то обидел вас», — говорит экстрасенс. «Как только вы почувствуете лёгкость на душе, можете смело прыгать через огонь или наступать на угли, огонь не причинит вам вреда».

Обряды, связанные с воздухом

Воздух обладает невероятной целительной силой, главное — уметь им пользоваться. Фото © «Шедеврум»

Целительная сила стихии воздуха проявляется в медитациях, а также дыхательных или телесных практиках. Польза этих практик зависит от локации. Помещение — не самое подходящее место. Лучше всего, если вы будете проводить практики на природе, ранним утром или на восходе. «Пройдитесь босиком по росе, сядьте лицом на восток и почувствуйте, как лучи солнца согревают вас и заряжают энергией», — советует Юрий Марков. Кроме того, экстрасенс приводит в пример практику, которая будет особенно успешна, если её будет поддерживать стихия воздуха: «На этот день хорошо запланировать начало важного этапа в вашей жизни. Если вы давно хотели отказаться от плохой привычки или, наоборот, внедрить в свою жизнь какую-то практику, хорошо начать это именно в день летнего солнцестояния».

Обряды на богатство

Если вы хотите привлечь в свою жизнь богатство, можно попробовать несколько практик. Обязательно наденьте на себя что-нибудь золотое. А под пятку в обувь можно положить монетку, и лучше, если она будет золотистого цвета. Например, 10 рублей мелочью привлекут богатство эффективнее, чем 5 рублей. А ещё с богатством нам поможет стихия земли. Тут очень пригодится обряд плетения венка из полевых трав.

Желание можно «вплести» в венок из полевых трав и цветов — думайте о том, чего вам хочется больше всего, пока будете собирать травы и плести венок. Этот венок стоит носить целый день, а после — сжечь в костре. Если носить венок нет возможности, можно обойтись небольшим букетиком, который надо перевязать золотой (для богатства) или алой (для любви) лентой, приколоть к платью или положить в сумочку. Юрий Марков Экстрасенс

«Отдельные цветы и травы из венка можно засушить и зашить в полотняный мешочек, — продолжает Марков, — в течение следующего года он будет работать как оберег и как талисман на удачу». А ещё экстрасенс предлагает практику, которая точно обрадует представителей знаков Девы и Козерога, — ведь они любят всевозможные описи, переписи и реестры! «В этот день полезно делать карты желаний и писать списки, — говорит Юрий, — список можно сжечь в пламени костра или свечи, отпустив свои желания во Вселенную, а карту — хранить до момента, когда всё исполнится».

Для обрядов на любовь можно использовать любую из четырёх стихий этого дня: наговорить свои желания на ветер, написать то, каким вы видите своего избранника на бумаге, а затем отпустить записку по воде, закопать в корнях дерева или сжечь в пламени. Юрий Марков Экстрасенс