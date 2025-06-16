Российский губернатор призывает не восстанавливать жильё релокантов после ударов ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков, выдвинул предложение временно прекратить компенсационные выплаты за разрушенное или повреждённое имущество гражданам, которые выехали за пределы России и постоянно проживают за рубежом. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Губернатор аргументировал свою позицию, подчеркнув, что в текущей ситуации недопустимо направлять средства на поддержку тех, кто предпочёл уехать. В первую очередь, по словам Гладкова, необходимо сосредоточиться на помощи жителям региона, которые продолжают жить и работать там, несмотря на все трудности.