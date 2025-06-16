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Регион
16 июня, 08:33

Российский губернатор призывает не восстанавливать жильё релокантов после ударов ВСУ

Гладков предложил не восстанавливать жильё уехавших белгородцев до окончания СВО

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков, выдвинул предложение временно прекратить компенсационные выплаты за разрушенное или повреждённое имущество гражданам, которые выехали за пределы России и постоянно проживают за рубежом. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Губернатор аргументировал свою позицию, подчеркнув, что в текущей ситуации недопустимо направлять средства на поддержку тех, кто предпочёл уехать. В первую очередь, по словам Гладкова, необходимо сосредоточиться на помощи жителям региона, которые продолжают жить и работать там, несмотря на все трудности.

«Выделяем на восстановление деньги из средств внебюджетного фонда. Закончится специальная военная операция — отдельно соберемся и будем рассматривать этот вопрос. А сейчас пока консервируем эти объекты», — отметил он.

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Ранее судебные приставы изъяли у нижегородца Porsche Cayenne, чтобы направить машину на нужды СВО. Дело в том, что он был пойман пьяным за рулём. Кстати, в прошлом году ФССП передала Минобороны 190 тысяч единиц разного конфиската, который отправился к российским бойцам на фронт.

Владимир Озеров
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