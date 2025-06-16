«Трусливое молчание»: Пугачёва нажила армию врагов из-за нежелания увидеть в Израиле агрессора

Певица Алла Пугачёва никогда не стеснялась вместе с мужем-юмористом публично осуждать спецоперацию России. Она сокрушалась, что Москва стала «агрессором» и открыто жалела «бедный» Киев. В 2022 году артистка уехала с семьёй в Израиль. Однако 13 июня этого года «новая родина» Примадонны неожиданно напала на Иран. Фанаты недоумевают, почему на этот раз Пугачёва молчит и не осуждает агрессора.

«На самом деле вот это их трусливое молчание в данном случае гаже и противнее всего. По поводу России у них задница просто огнём горела, так они решительно её осуждали, слюной брызгали от негодования. А тут вдруг притихли», — написала в комментариях на странице певицы в соцсети одна из подписчиц.

«Алла Борисовна, не хотите прокомментировать ситуацию с Израилем? Как же ваша нетерпимость к любой агрессии?» — вопрошает другая поклонница.

«Удобно устроились. Как про Россию гадости говорить, то вы первая, а что по Израилю замолчали?» — сказал другой подписчик.

Пугачёва игнорирует прямые вопросы в соцсети с просьбой прокомментировать атаку Израиля на Иран. Отмалчивается и муж певицы Максим Галкин*. Подписчики предполагают, что Пугачёва просто боится поссориться с израильскими властями, если она открыто назовёт Тель-Авив агрессором.

Напомним, 13 июня Израиль нанёс удары по Ирану с целью уничтожения ядерных объектов. Тегеран назвал это объявлением войны. В КСИР пообещали бомбить еврейское государство до тех пор, пока оно не исчезнет с лица земли. В Израиле заявили, что мирным жителям Ирана придётся заплатить за ответный обстрел со стороны КСИР.