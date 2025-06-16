Российские дипломаты занимаются репатриацией тела бодибилдерши Родиной на родину с Пхукета

Российские дипломаты оказывает содействие родственникам трагически погибшей российской бодибилдерши Юлии Родиной в репатриации её тела на родину с тайского острова Пхукет. Об этом сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов.

«В Генконсульство поступила информация о смерти 12 июня 2025 года гражданки России 1984 года рождения. Родственникам умершей оказывается необходимое содействие в репатриации тела на родину», — уточнил дипломат.