Российские дипломаты занимаются репатриацией тела бодибилдерши Родиной на родину с Пхукета
Консул РФ содействует репатриации тела бодибилдерши Родиной на родину с Пхукета
Юлия Родина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rodina__iuliia
Российские дипломаты оказывает содействие родственникам трагически погибшей российской бодибилдерши Юлии Родиной в репатриации её тела на родину с тайского острова Пхукет. Об этом сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов.
«В Генконсульство поступила информация о смерти 12 июня 2025 года гражданки России 1984 года рождения. Родственникам умершей оказывается необходимое содействие в репатриации тела на родину», — уточнил дипломат.
Напомним, российская спортсменка Юлия Родина погибла в Таиланде на пляже Банг-Тао. По предварительной информации, бодибилдерша не смогла выбраться из сильного течения. Свидетели сообщают, что спортсменку достали из воды уже без сознания. Спортсменку намерены похоронить в родной Туле.