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16 июня, 09:17

Российские дипломаты занимаются репатриацией тела бодибилдерши Родиной на родину с Пхукета

Консул РФ содействует репатриации тела бодибилдерши Родиной на родину с Пхукета

Юлия Родина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rodina__iuliia

Юлия Родина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rodina__iuliia

Российские дипломаты оказывает содействие родственникам трагически погибшей российской бодибилдерши Юлии Родиной в репатриации её тела на родину с тайского острова Пхукет. Об этом сообщил генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов.

«В Генконсульство поступила информация о смерти 12 июня 2025 года гражданки России 1984 года рождения. Родственникам умершей оказывается необходимое содействие в репатриации тела на родину», — уточнил дипломат.

Напомним, российская спортсменка Юлия Родина погибла в Таиланде на пляже Банг-Тао. По предварительной информации, бодибилдерша не смогла выбраться из сильного течения. Свидетели сообщают, что спортсменку достали из воды уже без сознания. Спортсменку намерены похоронить в родной Туле.

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Андрей Бражников
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