«Чья кровь на вашей одежде?» Зять-убийца из Севастополя разыграл перед полицией амнезию
Мужчина, зарезавший бывшую тёщу в Севастополе на глазах у толпы, отрицает вину
Задержанный убийца. Обложка © Пресс-служба полиции Севастополя
Житель Севастополя, который перерезал горло бывшей тёще на улице, считает, что он не совершал никакого преступления. Видео опубликовала пресс-служба городской полиции.
Убийца женщины. Видео © Пресс-служба полиции Севастополя
Убийца заявил силовикам, что не знает, за что его задержали. Кроме того, убийца запамятовал, чья кровь осталась на его одежде, и считает, что преступлений никаких не совершал.
Напомним, что в Севастополе пожилую женщину зарезал её бывший зять, которому она сделала замечание по поводу пьянства. Вся трагедия случилась на глазах её внука. Убийцу задержали местные жители, а проезжавший мимо водитель, выбежал из машины и связал его руки пластиковыми стяжками.