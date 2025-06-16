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16 июня, 10:49

«Чья кровь на вашей одежде?» Зять-убийца из Севастополя разыграл перед полицией амнезию

Мужчина, зарезавший бывшую тёщу в Севастополе на глазах у толпы, отрицает вину

Задержанный убийца. Обложка © Пресс-служба полиции Севастополя

Задержанный убийца. Обложка © Пресс-служба полиции Севастополя

Житель Севастополя, который перерезал горло бывшей тёще на улице, считает, что он не совершал никакого преступления. Видео опубликовала пресс-служба городской полиции.

Убийца женщины. Видео © Пресс-служба полиции Севастополя

Убийца заявил силовикам, что не знает, за что его задержали. Кроме того, убийца запамятовал, чья кровь осталась на его одежде, и считает, что преступлений никаких не совершал.

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Напомним, что в Севастополе пожилую женщину зарезал её бывший зять, которому она сделала замечание по поводу пьянства. Вся трагедия случилась на глазах её внука. Убийцу задержали местные жители, а проезжавший мимо водитель, выбежал из машины и связал его руки пластиковыми стяжками.

Владимир Озеров
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