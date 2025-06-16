«Чья кровь на вашей одежде?» Зять-убийца из Севастополя разыграл перед полицией амнезию

Житель Севастополя, который перерезал горло бывшей тёще на улице, считает, что он не совершал никакого преступления. Видео опубликовала пресс-служба городской полиции.

Убийца заявил силовикам, что не знает, за что его задержали. Кроме того, убийца запамятовал, чья кровь осталась на его одежде, и считает, что преступлений никаких не совершал.