«Подслащённая пилюля»: Американист оценил будущую встречу Трампа и Зеленского на саммите G7

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с Владимиром Зеленским на саммите G7 только по просьбе глав ЕС и Канады, полагает американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, сегодня американского лидера интересует конфликт между Ираном и Израилем, а не проблемы Украины.

«В ходе встречи Трамп будет и дальше показывать своё презрение и абсолютное нежелание работать с киевским режимом. Понятно, что эта встреча стала в принципе возможной только после многочисленных просьб европейских лидеров и самого премьер-министра Канады», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил в интервью «Газете.ru», что «у Запада сейчас нет ни возможности, ни желания заниматься Украиной». Вместо этого он будет «реализовать свою имперскую сущность» на Ближнем Востоке. Эксперт назвал будущую встречу «подслащённой пилюлей» для Зеленского.