«Спешил жить»: Названа возможная причина ДТП под Уфой, в котором погиб 20-кратный чемпион по мотогонкам

Погибший в ДТП чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников мог уснуть за рулём. Об этом рассказал его друг и спортсмен Александр Балашов. По его словам, гонщик каждое мгновение стремился проводить активно. Он отметил, что главной мечтой Николая было развитие мотогонок среди молодёжи.

«Сейчас полиция выясняет всё, что там произошло. По моему мнению, он мог заснуть за рулём, ехал поздно, устал. А вообще он всегда спешил жить, был динамичным, активным, такое ощущение, что предчувствовал, что с ним произойдёт в расцвете сил», — рассказал kp.ru Балашов.