Зеленский попросил Австрию выслать бывших украинских чиновников и олигархов

Зеленский обратился к австрийскому президенту Александру ван дер Беллену с просьбой оказать помощь в экстрадиции «бывших украинских чиновников и олигархов».

Он отметил в своем Telegram-канале, что надеется на поддержку Австрии в восстановлении Украины и в решении вопроса с бывшими чиновниками и олигархами, которые избегают украинского правосудия».

«Рассчитываем на поддержку Австрии в реконструкции нашей страны и решении вопроса о бывших украинских чиновниках и олигархах, которые скрываются от правосудия Украины», – написал.

Украинские власти активизировали усилия по убеждению стран ЕС выдавать украинцев, находящихся на их территории, через процедуру экстрадиции. Ранее европейские суды часто отказывали в экстрадиции, ссылаясь на военные действия в Украине и массовые нарушения прав человека в тюрьмах и судах страны.