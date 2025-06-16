Зеленский попросил Австрию выслать бывших украинских чиновников и олигархов
Зеленский обратился к президенту Австрии с просьбой об экстрадиции украинцев
Обложка © Офис президента Украины
Зеленский обратился к австрийскому президенту Александру ван дер Беллену с просьбой оказать помощь в экстрадиции «бывших украинских чиновников и олигархов».
Он отметил в своем Telegram-канале, что надеется на поддержку Австрии в восстановлении Украины и в решении вопроса с бывшими чиновниками и олигархами, которые избегают украинского правосудия».
«Рассчитываем на поддержку Австрии в реконструкции нашей страны и решении вопроса о бывших украинских чиновниках и олигархах, которые скрываются от правосудия Украины», – написал.
Украинские власти активизировали усилия по убеждению стран ЕС выдавать украинцев, находящихся на их территории, через процедуру экстрадиции. Ранее европейские суды часто отказывали в экстрадиции, ссылаясь на военные действия в Украине и массовые нарушения прав человека в тюрьмах и судах страны.
С началом войны усилилось давление правоохранительных органов на бизнес и политических противников власти, что заставило многих искать убежище за границей, чтобы избежать вымогательства и преследований. Теперь Киев пытается убедить европейские страны вернуть этих людей на родину.
Ранее Life.ru писал, что в Австрии серьёзно подготовились к визиту Владимира Зеленского и его супруги, перекрыв центр Вены. Однако не все жители страны рады этому гостю. Лидер Партии свободы Херберт Кикль ранее заявлял, что нейтральная Австрия не должна принимать главу киевского режима, чтобы не вставать на одну из сторон конфликта.