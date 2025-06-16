Мокрого места не останется: Эксперт оценил вероятность израильского ядерного удара по Ирану

Израиль не станет применять ядерное оружие в конфликте с Ираном, даже если ситуация станет критической. Таким прогнозом поделился заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

Эксперт напомнил слова одного из основателей государства Израиль Голды Меир о том, что страна может использовать ядерный арсенал в безвыходном положении. Однако, по мнению Попова, современные условия исключают такой сценарий.

«При нынешних условиях Израиль понимает, что на применение ядерного оружия, даже тактического — сразу последует ответ со стороны Ирана и тех стран, которые его поддерживают. Если будет «ответка», то от Израиля, мягко говоря, мокрого места не останется. Это третья мировая война», — рассказал эксперт в беседе с сайтом MK.ru.

Попов также отметил, что в случае истощения сил Израиль вряд ли сможет рассчитывать на прямую военную поддержку более мощных игроков, так как это чревато глобальной эскалацией конфликта.