Главу офиса Ruptly в Тегеране предупредили об ударе Израиля по району, где находится бюро агентства

Руководитель офиса Ruptly в Тегеране получил предупреждение от местных властей о предстоящем ударе Израиля по жилому району, где находится бюро видеоагентства. Об этом сообщает RT.

Сотрудники были срочно эвакуированы, и с момента получения уведомления связь с ними была потеряна.

Позже глава Ruptly в Тегеране смог выйти на связь и подтвердил, что все работники покинули опасную зону.

«Теперь он спешит домой, чтобы успеть эвакуировать семью», — говорится в сообщении видеоагентства.

Ранее сообщалось, что Израиль совершил очередной сильный удар по территории Ирана, в Сети появились видео с разрушениями. На кадрах видно, что взрывы произошли недалеко от жилых районов. Армия обороны Израиля через соцсети распространяет предупреждения на фарси и арабском, призывая жителей Ирана эвакуироваться из домов, находящихся рядом с военными заводами.