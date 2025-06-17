Нетаньяху допустил смену власти в Иране по примеру СССР и Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказал мнение о слабости власти в Иране. Он считает, что режим может быстро измениться. Во время пресс-конференции он провёл аналогии с распадом СССР и возможным свержением президента Сирии Башара Асада в 2024 году.

«Мы действительно можем надеяться, что в Иране произойдут серьёзные перемены. <…> Миллионы в Иране видят это, и это не первый случай. Они понимают, что режим гораздо слабее, чем они думали. Никто не мог предсказать быстрое падение СССР, немногие предвидели свержение Башара Асада ещё за несколько дней до того, как это случилось», — полагает Нетаньяху.