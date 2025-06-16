Иран приостановил добычу газа на крупнейшем месторождении после удара Израиля

Атака израильского беспилотника в субботу привела к пожару и взрыву на добывающей инфраструктуре, что стало причиной остановки одного из четырёх производственных блоков месторождения.

Южный парс, расположенный к югу от иранской провинции Бушер, обеспечивает около 70% газовой добычи страны. Иран в целом производит 250 миллиардов кубометров газа ежегодно, что составляет 6% от мировой добычи, однако практически весь этот объём используется внутри страны. Учитывая доказанные запасы месторождения в 28 триллионов кубометров, его временная остановка может оказать значительное влияние на внутренние энергетические ресурсы республики.