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16 июня, 19:58

Иран приостановил добычу газа на крупнейшем месторождении после удара Израиля

Добыча газа. Обложка © unsplash.com / Odile

Добыча газа. Обложка © unsplash.com / Odile

Иран частично приостановил добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Южный парс после удара израильского дрона, сообщает агентство Reuters.

Атака израильского беспилотника в субботу привела к пожару и взрыву на добывающей инфраструктуре, что стало причиной остановки одного из четырёх производственных блоков месторождения.

Южный парс, расположенный к югу от иранской провинции Бушер, обеспечивает около 70% газовой добычи страны. Иран в целом производит 250 миллиардов кубометров газа ежегодно, что составляет 6% от мировой добычи, однако практически весь этот объём используется внутри страны. Учитывая доказанные запасы месторождения в 28 триллионов кубометров, его временная остановка может оказать значительное влияние на внутренние энергетические ресурсы республики.

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Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал три цели операции против Ирана. По его словам, еврейское государство хочет уничтожить не только иранскую ядерную программу, но и все ракетные мощности исламской республики. При этом эксперты считают, что конфликт между Ираном и Израилем будет войной на истощение, а Тель-Авив не осмелится нанести ядерный удар по своему противнику.

Юния Ларсон
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