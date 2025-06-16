Иран приостановил добычу газа на крупнейшем месторождении после удара Израиля
Добыча газа. Обложка © unsplash.com / Odile
Иран частично приостановил добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Южный парс после удара израильского дрона, сообщает агентство Reuters.
Атака израильского беспилотника в субботу привела к пожару и взрыву на добывающей инфраструктуре, что стало причиной остановки одного из четырёх производственных блоков месторождения.
Южный парс, расположенный к югу от иранской провинции Бушер, обеспечивает около 70% газовой добычи страны. Иран в целом производит 250 миллиардов кубометров газа ежегодно, что составляет 6% от мировой добычи, однако практически весь этот объём используется внутри страны. Учитывая доказанные запасы месторождения в 28 триллионов кубометров, его временная остановка может оказать значительное влияние на внутренние энергетические ресурсы республики.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал три цели операции против Ирана. По его словам, еврейское государство хочет уничтожить не только иранскую ядерную программу, но и все ракетные мощности исламской республики. При этом эксперты считают, что конфликт между Ираном и Израилем будет войной на истощение, а Тель-Авив не осмелится нанести ядерный удар по своему противнику.