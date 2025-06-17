Главы МИД 20 стран назвали нарушением Устава ООН удары Израиля по Ирану

Министры иностранных дел 20 арабских и исламских стран выступили с совместным заявлением, осуждающим удары Израиля по Ирану, которые начались 13 июня. В заявлении, распространённом МИД Египта, подчёркивается необходимость создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения.

Министры заявили, что действия Израиля нарушают Устав ООН, а Тель-Авив не уважает суверенитет и территориальную целостность государств региона. Они призвали к деэскалации напряжённости и прекращению огня, подчеркивая, что дипломатия и диалог остаются единственными реальными путями для разрешения кризисов.

В документе также отмечается важность возвращения к переговорам по ядерной программе Ирана как единственному жизнеспособному средству для достижения долгосрочного соглашения. Министры призвали к обеспечению свободы судоходства в международных водах и воздержанию от атак на ядерные объекты, находящиеся под защитой Международного агентства по атомной энергии.

Среди подписавших заявление главы МИД Алжира, Бахрейна, Египта, Иордании, Ирака, Катара и других стран, которые выразили серьёзную озабоченность по поводу эскалации конфликта между Ираном и Израилем.