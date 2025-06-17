СМИ: Беспилотники Ирана поразили израильский комплекс ПВО дальнего действия
Fars: Иран уничтожил израильский комплекс ПВО дальнего действия
ПВО Израиля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gal_Rotem
Иран заявил о нанесении удара по израильской системе ПВО дальнего действия в ходе продолжающейся эскалации конфликта. Как сообщило информагентство Fars со ссылкой на анонимный источник, атака была проведена с использованием «невидимых для радаров» беспилотников в центральном регионе Израиля.
По информации источника, атака стала частью масштабной операции «Правдивое обещание 3», в рамках которой иранские военные уже осуществили около 550 операций с применением БПЛА.
Напомним, эскалация в регионе началась в ночь на 13 июня, когда израильские вооружённые силы (ЦАХАЛ) развернули масштабную операцию, атаковав иранские военные и ядерные объекты. Тегеран воспринял эти действия как фактическое объявление войны и через сутки осуществил серию ракетных ударов по израильской территории. Конфликт продолжается уже несколько дней, и ситуация остаётся крайне напряжённой.