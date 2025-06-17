СМИ: Беспилотники Ирана поразили израильский комплекс ПВО дальнего действия

Иран заявил о нанесении удара по израильской системе ПВО дальнего действия в ходе продолжающейся эскалации конфликта. Как сообщило информагентство Fars со ссылкой на анонимный источник, атака была проведена с использованием «невидимых для радаров» беспилотников в центральном регионе Израиля.