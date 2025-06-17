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Регион
16 июня, 22:01

Израильская ракета ПВО вышла из строя и взорвалась в Тель-Авиве

Израильская ракета системы ПВО вышла из строя и рухнула в Тель-Авиве ещё до момента перехвата иранских ракет. Об этом сообщает Tasnim News Agency.

Израильская ракета ПВО вышла из строя и разбилась в Тель-Авиве. Видео © Информационное агентство Tasnim

Ранее ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракет с территории Ирана и привёл системы противоракетной обороны в полную боевую готовность. По всему Тель-Авиву и центральным районам Израиля звучат сирены воздушной тревоги.

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Напоминаем, что обострение ситуации в регионе началось в ночь на 13 июня, когда израильские вооружённые силы (ЦАХАЛ) инициировали крупномасштабную операцию, атаковав иранские военные и ядерные объекты. Тегеран воспринял эти действия как фактическое начало войны и ответил серией ракетных атак по израильским объектам. Конфликт продолжается уже несколько дней.

Обложка © Информационное агентство Tasnim

Артём Гапоненко
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