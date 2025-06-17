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16 июня, 22:30

НПЗ Bazan в Хайфе остановил работу после иранского ракетного удара

Хайфа. Обложка © Х / mylordbebo

Хайфа. Обложка © Х / mylordbebo

Нефтеперерабатывающие мощности израильской группы компаний Bazan в Хайфе приостановили свою деятельность после попадания иранской ракеты в электростанцию, расположенную на территории предприятия. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

В результате прямого попадания электростанция, отвечающая за производство пара и электроэнергии для нефтеперерабатывающих объектов, была значительно повреждена. В связи с этим все НПЗ и дочерние предприятия группы Bazan закрыты.

Также сообщается, что в результате ракетной атаки Ирана в ночь на понедельник на объектах Bazan погибли три человека. Министр энергетики Израиля Эли Коэн посетил пострадавшие объекты вместе со специалистами для оценки ущерба и определения приоритетных мероприятий по ремонту. Министерство энергетики и инфраструктуры заявило о готовности энергетического сектора удовлетворить все потребности в топливе для экономики страны.

Иран начал новые ракетные удары по Израилю, которые продолжатся до утра
Иран начал новые ракетные удары по Израилю, которые продолжатся до утра

Ранее Life.ru писал, что Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе. Исламская республика атаковала объекты энергетической инфраструктуры еврейской страны.

Юния Ларсон
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