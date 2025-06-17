В США возобновили меры по борьбе с нелегальными мигрантами

Министерство внутренней безопасности США (DHS) пересмотрело свою политику и отменило недавнее решение, ограничивающее иммиграционные рейды и аресты в сельском хозяйстве, отелях и ресторанах. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух осведомлённых источников.

«Министерство внутренней безопасности в понедельник сообщило сотрудникам об отмене изданного на прошлой неделе указания о том, что агентам запрещается проводить иммиграционные рейды на фермах, в отелях и ресторанах», — пишет издание.

С приходом Дональда Трампа к власти в США начали активно ужесточать миграционную политику. В первый же день второго срока Трамп подписал ряд указов, включая запрет на предоставление убежища, объявление чрезвычайного положения на границе с Мексикой и усиление пограничного контроля. Были отменены гуманитарные программы, такие как CBP One и CHNV (для кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев), а также приостановлен прием беженцев. Начались массовые депортации, включая рейды ICE в «городах-убежищах», с использованием военных самолётов и даже без судебных разбирательств. Введены строгие меры, такие как регистрация нелегальных мигрантов и использование закона 1798 года для ускоренной депортации.