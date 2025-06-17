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17 июня, 05:55

В США возобновили меры по борьбе с нелегальными мигрантами

WP: В США отменили введённые ограничения по борьбе с нелегальными мигрантами

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Министерство внутренней безопасности США (DHS) пересмотрело свою политику и отменило недавнее решение, ограничивающее иммиграционные рейды и аресты в сельском хозяйстве, отелях и ресторанах. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух осведомлённых источников.

«Министерство внутренней безопасности в понедельник сообщило сотрудникам об отмене изданного на прошлой неделе указания о том, что агентам запрещается проводить иммиграционные рейды на фермах, в отелях и ресторанах», — пишет издание.

Согласно информации, полученной из источников, руководство ICE поручило своим региональным подразделениям продолжать проведение рейдов и арестов в сельскохозяйственном секторе, а также в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.

С приходом Дональда Трампа к власти в США начали активно ужесточать миграционную политику. В первый же день второго срока Трамп подписал ряд указов, включая запрет на предоставление убежища, объявление чрезвычайного положения на границе с Мексикой и усиление пограничного контроля. Были отменены гуманитарные программы, такие как CBP One и CHNV (для кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев), а также приостановлен прием беженцев. Начались массовые депортации, включая рейды ICE в «городах-убежищах», с использованием военных самолётов и даже без судебных разбирательств. Введены строгие меры, такие как регистрация нелегальных мигрантов и использование закона 1798 года для ускоренной депортации.

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Эти действия вызвали протесты и судебные иски, но привели к резкому снижению нелегальных пересечений границы — до 99,9% по некоторым данным. Напомним, ранее в Лос-Анджелесе вспыхнули ожесточённые столкновения из-за иммиграционных рейдов, в ходе которых были задержаны 44 человека. Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что власти могут направить в Лос-Анджелес военнослужащих Корпуса морской пехоты из-за столкновений с местной полицией.

Мария Любицкая
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