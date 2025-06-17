«Капитуляция»: Запад предложил Украине пойти на радикальные меры в конфликте с Россией

В ближайшем будущем западным государствам потребуется скорректировать подход к поддержке Украины, сместив акцент с достижения абсолютной победы над Россией на поиск путей завершения конфликта. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Фонда Александра фон Гумбольдта Эльхан Нуриев.

«Западу придётся пойти на компромисс, который легко принять за капитуляцию. Поддержка Украины вскоре может означать помощь ей в завершении конфликта, а не победу в нём», — говорится в публикации Politico со ссылкой на слова Нуриева.

По словам эксперта, российские Вооружённые силы смогли приспособиться к условиям затяжной войны, а оборонная промышленность РФ опережает западные страны по темпам производства артиллерийских боеприпасов. Этого нельзя сказать про ВСУ. Длительное военное противостояние не только истощает украинские ресурсы, но и рискует вызвать разногласия между западными союзниками относительно дальнейшей стратегии поддержки.