«Капитуляция»: Запад предложил Украине пойти на радикальные меры в конфликте с Россией
Politico: Западу придётся заставить Украину сдаться
ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO
В ближайшем будущем западным государствам потребуется скорректировать подход к поддержке Украины, сместив акцент с достижения абсолютной победы над Россией на поиск путей завершения конфликта. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Фонда Александра фон Гумбольдта Эльхан Нуриев.
«Западу придётся пойти на компромисс, который легко принять за капитуляцию. Поддержка Украины вскоре может означать помощь ей в завершении конфликта, а не победу в нём», — говорится в публикации Politico со ссылкой на слова Нуриева.
По словам эксперта, российские Вооружённые силы смогли приспособиться к условиям затяжной войны, а оборонная промышленность РФ опережает западные страны по темпам производства артиллерийских боеприпасов. Этого нельзя сказать про ВСУ. Длительное военное противостояние не только истощает украинские ресурсы, но и рискует вызвать разногласия между западными союзниками относительно дальнейшей стратегии поддержки.
Нуриев подчёркивает, что речь не идёт о немедленной сдаче Киева, а о необходимости реалистичной оценки собственных возможностей. Именно такое решение, которое, хотя и может быть воспринято как уступка, позволит сохранить сплочённость западной коалиции и ограничить потери.
Ранее сообщалось, что США скорректировали свою политику и лишили Украину финансовой поддержки. Теперь киевскому режиму предстоит самостоятельно изыскивать средства для поддержания военных операций. К слову, не так давно итальянские представители отметили, что украинский конфликт является примером того, как могут выглядеть будущие мировые вооружённые столкновения. Аналитики указывают на то, что боевые действия переросли в «войну на истощение», где Россия имеет преимущество благодаря своим значительным ресурсам для восполнения потерь.