Зеленскому придётся заплатить миллионы, чтобы пострелять из американских Patriot
WSJ: Зеленскому придётся дорого заплатить за снаряды к системам Patriot
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Цена, которую заплатит главарь киевского режима Владимир Зеленский за долгожданные системы Patriot, может оказаться слишком высокой. Об этом пишет Wall Street Journal.
«Это (Patriot. — Прим. Life.ru) дорогое и востребованное оружие, которое Зеленский годами пытался получить в большем количестве. Боеприпасы могут стоить миллионы долларов за один заряд», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что Украина имеет в своем распоряжении небольшое количество указанных комплексов, а Соединённые Штаты не проявляют готовности к увеличению поставок вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны.
Ранее посол Израиля в Киеве Михаил Бродский заявил о передаче систем ЗРК Patriot, но затем МИД Израиля опроверг его слова. Захарова сразу назвала эту ситуацию странной, указывая на расхождение между заявлениями посла и официальной позицией министерства.