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17 июня, 07:24

Зеленскому придётся заплатить миллионы, чтобы пострелять из американских Patriot

WSJ: Зеленскому придётся дорого заплатить за снаряды к системам Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Цена, которую заплатит главарь киевского режима Владимир Зеленский за долгожданные системы Patriot, может оказаться слишком высокой. Об этом пишет Wall Street Journal.

«Это (Patriot. — Прим. Life.ru) дорогое и востребованное оружие, которое Зеленский годами пытался получить в большем количестве. Боеприпасы могут стоить миллионы долларов за один заряд», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что Украина имеет в своем распоряжении небольшое количество указанных комплексов, а Соединённые Штаты не проявляют готовности к увеличению поставок вооружения, в том числе систем противовоздушной обороны.

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Ранее посол Израиля в Киеве Михаил Бродский заявил о передаче систем ЗРК Patriot, но затем МИД Израиля опроверг его слова. Захарова сразу назвала эту ситуацию странной, указывая на расхождение между заявлениями посла и официальной позицией министерства.

Мария Любицкая
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