Цена, которую заплатит главарь киевского режима Владимир Зеленский за долгожданные системы Patriot, может оказаться слишком высокой. Об этом пишет Wall Street Journal.

«Это (Patriot. — Прим. Life.ru) дорогое и востребованное оружие, которое Зеленский годами пытался получить в большем количестве. Боеприпасы могут стоить миллионы долларов за один заряд», — говорится в сообщении.