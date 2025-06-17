Экономист объяснил, выгодна ли для России блокада Ормузского пролива

Россия сможет увеличить поставки нефти на Восток, если будут уничтожены или перекрыты зарубежные нефтепроводы, направленные на Китай, Индию и Пакистан. Об этом сообщил Михаил Беляев, отметив, что угроза Ирана закрыть Ормузский пролив глобально не изменит нефтяной рынок для РФ.

«Россия уже во многом переориентировала свои поставки на Восток, частично идёт на Африку, частично в Западную Европу мы поставляем, но основной рынок это Восток. И восточное направление пока находится вне угрозы [войны]», — подчеркнул специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Беляев дополнил, что в случае вывода из строя зарубежных нефтепроводов и последующего за этим дефицитом РФ сможет увеличить собственное производство нефти и направлять дополнительную продукцию на Восток. По словам экономиста, цены на горючее не смогут измениться, так как действующие поставки будут продавать по контрактной цене. Измениться может лишь спотовая цена нефти (текущая рыночная стоимость актива для немедленной покупки или продажи), спрогнозировал специалист.

«В долгосрочной перспективе можно говорить об изменении цен, но пока неизвестно, как конфликт Израиля и Ирана будет развиваться», — подытожил эксперт.