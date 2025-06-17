«Вообще её не заметили»: В Иране рассказали об атаке на Израиль новой ракетой
Минобороны Ирана сообщило о применении новой ракеты в атаке на Израиль
Последствия удара по Израилю. Обложка © X / _AfricanSoil
Иран в ходе удара во вторник по Израилю применил новейшую ракету, которую израильские военные не смогли отследить до её попадания по цели. Об этом сообщило Минобороны исламской республики.
«В ходе сегодняшней атаки вооружённых сил на сионистский режим (имеется в виду Израиль. — Прим. Life.ru) была использована новая ракета, которую, как заявили сионисты, они вообще не заметили до её попадания», — приводит заявление оборонного ведомства агентство Tasnim.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда израильская армия начала масштабную операцию против иранских военных и ядерных объектов. Иран расценил это как акт агрессии и ответил ракетными ударами по Израилю. Конфликт не утихает. Сегодня обе страны в очередной раз обменялись мощными ударами. В результате атаки Ирана неподалёку от Тель-Авива горит разрушенное здание штаб-квартиры «Моссада».