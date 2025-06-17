«Просто проигнорировал»: В Госдуме объяснили, почему Трамп так отчаянно избегает Зеленского
Депутат Белик: Встречи с Зеленским сейчас не важны для Трампа
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР
Президент США Дональд Трамп досрочно завершил своё участие в саммите G7, что стало неожиданностью для многих. Его присутствие ограничилось неформальным ужином с коллегами и протокольной фотосессией. Планы европейских лидеров обсудить с американским лидером вопросы тарифов не реализовались. Не состоялась и запланированная встреча Владимира Зеленского с главой Белого дома. Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал Life.ru причины такого развития событий.
Что касается встречи с Зеленским, то она не входит в число необходимых мероприятий для Дональда Трампа, поэтому эта встреча, к разочарованию главы киевского режима, не состоялась. Не исключено, что Трамп просто проигнорировал Зеленского, который возлагал немало надежд на эту встречу. В целом в эти дни украинский конфликт существенно затмило происходящее между Израилем и Ираном.
Депутат также подчеркнул, что сейчас бывший комик мечется в попытках сохранить благосклонность Вашингтона, однако встретиться с Трампом на саммите G7 ему так и не удалось, несмотря на различные манипуляции. Это, по словам парламентария, говорит о смене приоритетов США.
Ранее стало известно, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Канаде не состоится. Диалог главы Белого дома и главаря киевского режима сорвался, так как президент США досрочно уехал из Канады. Сам саммит начался 15 июня. Трамп пробыл там менее десяти часов. За этот короткий период республиканец успел дать разъяснения относительно отказа от введения новых ограничительных мер в отношении России.