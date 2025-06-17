Президент США Дональд Трамп досрочно завершил своё участие в саммите G7, что стало неожиданностью для многих. Его присутствие ограничилось неформальным ужином с коллегами и протокольной фотосессией. Планы европейских лидеров обсудить с американским лидером вопросы тарифов не реализовались. Не состоялась и запланированная встреча Владимира Зеленского с главой Белого дома. Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал Life.ru причины такого развития событий.

Что касается встречи с Зеленским, то она не входит в число необходимых мероприятий для Дональда Трампа, поэтому эта встреча, к разочарованию главы киевского режима, не состоялась. Не исключено, что Трамп просто проигнорировал Зеленского, который возлагал немало надежд на эту встречу. В целом в эти дни украинский конфликт существенно затмило происходящее между Израилем и Ираном. Дмитрий Белик Депутат Государственной Думы

Депутат также подчеркнул, что сейчас бывший комик мечется в попытках сохранить благосклонность Вашингтона, однако встретиться с Трампом на саммите G7 ему так и не удалось, несмотря на различные манипуляции. Это, по словам парламентария, говорит о смене приоритетов США.