«Уровень непредсказуемости абсолютен»: В Кремле назвали тревожной ситуацию на Ближнем Востоке

Развернувшаяся ситуация на Ближнем Востоке вызывает обеспокоенность из-за риска дальнейшей стремительной эскалации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация тревожная... Мы видели и слышали эти заявления. Ситуация пока идёт по пути дальнейшей эскалации. Галопирующей эскалации. Уровень непредсказуемости абсолютен», — сказал представитель Кремля.