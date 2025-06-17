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17 июня, 10:53

«Уровень непредсказуемости абсолютен»: В Кремле назвали тревожной ситуацию на Ближнем Востоке

Песков: Ситуация на Ближнем Востоке тревожная и ведёт к дальнейшей эскалации

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Развернувшаяся ситуация на Ближнем Востоке вызывает обеспокоенность из-за риска дальнейшей стремительной эскалации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ситуация тревожная... Мы видели и слышали эти заявления. Ситуация пока идёт по пути дальнейшей эскалации. Галопирующей эскалации. Уровень непредсказуемости абсолютен», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что Россия настаивает на максимальной сдержанности от конфликтующих сторон, чтобы создать условия для будущего мирного решения проблемы через политические и дипломатические каналы.

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Напомним, 13 июня Израиль атаковал иранские ядерные объекты и ликвидировал ключевых командиров КСИР. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», обстреляв ракетами и дронами израильские города, включая Тель-Авив, где прилёты повредили жилые дома. Конфликт, подпитываемый исторической враждой, грозит перерасти в полномасштабную войну. Обе стороны несут потери.

Мария Любицкая
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