«Показал презрение»: В ГД оценили нежелание Трампа встречаться с Зеленским в Канаде

Президент США Дональд Трамп совершенно не желает контактировать с Владимиром Зеленским. На это указывает отказ главы Белого дома от встречи с главарём киевского режима на саммите G7 в Канаде, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Весь мир получил наглядное доказательство того, что Трамп не желает встречаться с Зеленским, потому что отказ от встречи с ним в Канаде ровно об этом и свидетельствует. Трамп фактически показал своё презрение», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Американский лидер действительно считал, что сможет положить конец конфликту на Украине, однако столкнулся с позицией Киева, отметил Новиков. По его словам, Зеленский готов сопротивляться установлению мира при поддержке стран ЕС.

«Трамп считал, что конфликт можно решить достаточно быстро, и это было бы действительно так, если бы вопрос состоял в конструктивной или неконструктивной позиции Вашингтона. Эта позиция действительно поменялась с приходом новой администрации. Однако оказалось, что этого фактора недостаточно, потому что Зеленский готов сопротивляться при поддержке Европы», — отметил депутат.

По его словам, в Вашингтоне раздражены тем, что Европа поддерживает политику Зеленского. Кроме того, ещё одной задачей американского лидера является смена отношений внутри НАТО. Трамп выступает за отказ от видимости коллективной выработки решений. Для него важно решать вопросы по принципу «кто платит, тот и заказывает музыку», добавил Новиков.

«А так как США платят больше всех, то по мнению Трампа, никто из альянса не должен мешать Вашингтону проводить тот курс, который он хочет», — подытожил эксперт.