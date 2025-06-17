В Донецкой Народной Республике российские войска из группировки «Центр» вступили в бой с подразделениями бригады «Азов»*. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, столкновения произошли в районе населённых пунктов Русин Яр, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка в ДНР. На данный момент российские военные продолжают выполнять боевые задачи и уничтожать цели противника.

Сообщается, что удары были нанесены не только по позициям «Азова»*, но и по другим украинским формированиям, включая бригады морской пехоты и подразделения национальной гвардии Украины. Отмечается, что потери украинской стороны составили до 530 человек, а также три боевые бронированные машины и пять пикапов.

В ночь на 17 июня российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием различного базирования (воздушного, наземного, морского, а также БПЛА) по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской и Запорожской областях. В связи с этим в Одессе и ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщается о повреждениях объектов критической инфраструктуры в Киеве.