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Регион
17 июня, 11:38

Российские военные нанесли удары по позициям батальона «Азов»* в ДНР

Минобороны: Бойцы «Центра» вступили в бой с бригадой «Азов»*

ВС РФ. Обложка © Официальный сайт Министерства обороны РФ

ВС РФ. Обложка © Официальный сайт Министерства обороны РФ

В Донецкой Народной Республике российские войска из группировки «Центр» вступили в бой с подразделениями бригады «Азов»*. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, столкновения произошли в районе населённых пунктов Русин Яр, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка в ДНР. На данный момент российские военные продолжают выполнять боевые задачи и уничтожать цели противника.

Сообщается, что удары были нанесены не только по позициям «Азова»*, но и по другим украинским формированиям, включая бригады морской пехоты и подразделения национальной гвардии Украины. Отмечается, что потери украинской стороны составили до 530 человек, а также три боевые бронированные машины и пять пикапов.

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В ночь на 17 июня российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием различного базирования (воздушного, наземного, морского, а также БПЛА) по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киевской и Запорожской областях. В связи с этим в Одессе и ряде других регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщается о повреждениях объектов критической инфраструктуры в Киеве.

*Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Алиса Хуссаин
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