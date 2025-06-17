Работу БРИКС в Иране не остановили даже обстрелы, заявили в СПЧ
Член СПЧ Сидоренко: Работа БРИКС в Иране не прервалась даже на фоне обстрелов
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Обострение конфликта между Ираном и Израилем не станет препятствием для развития БРИКС и БРИКС+. Об этом сообщила профессор МГИМО и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и генеральный директор «Белого Интернета» Элина Сидоренко.
Как следует из официального телеграм-канала «Белого Интернета», Сидоренко находилась в Иране в рамках трёхдневной программы, направленной на развитие межкультурной коммуникации. Несмотря на начало ракетных обстрелов, работа продолжалась, однако в дальнейшем делегации российских учёных пришлось укрыться в бомбоубежище.
«Если бы эта ситуация не случилась, мы бы приехали с гораздо большими результатами», — подчеркнула Сидоренко.
Она также отметила, что в критической ситуации было организовано быстрое и эффективное спасение, поблагодарив МГИМО, МИД РФ и Совет по правам человека за поддержку и оперативность.
По словам Сидоренко, цифровизация должна становиться площадкой для конструктивного сотрудничества, а не поводом для слепой конкуренции или копирования чужих моделей. Она предостерегла от заимствования западных подходов в области цифрового регулирования, включая британские законы об ИИ и американские стандарты цифровых платформ, которые могут привести к зависимости и утрате технологического суверенитета.
«Наша задача сегодня — научить людей контактировать, дружить, создавать что-то не через конкуренцию, а через конструктивное сотрудничество. Мы можем противопоставить стандарты межгосударственных образований в тех сферах, где Запад ещё не преуспел. Такой сферой сегодня является цифра», — подчеркнула глава «Белого Интернета».
Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана. В Тель-Авиве обосновали её опасениями из-за ядерной программы соседнего государства. В Тегеране назвали это объявлением войны и на следующую ночь ответили масштабными ракетными ударами. Обмены продолжаются до сих пор. Сегодня, по сообщениям иранской стороны, была поражена штаб-квартира «Моссада» в пригороде Тель-Авива.