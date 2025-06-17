Работу БРИКС в Иране не остановили даже обстрелы, заявили в СПЧ

Обострение конфликта между Ираном и Израилем не станет препятствием для развития БРИКС и БРИКС+. Об этом сообщила профессор МГИМО и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и генеральный директор «Белого Интернета» Элина Сидоренко.

Как следует из официального телеграм-канала «Белого Интернета», Сидоренко находилась в Иране в рамках трёхдневной программы, направленной на развитие межкультурной коммуникации. Несмотря на начало ракетных обстрелов, работа продолжалась, однако в дальнейшем делегации российских учёных пришлось укрыться в бомбоубежище.

«Если бы эта ситуация не случилась, мы бы приехали с гораздо большими результатами», — подчеркнула Сидоренко.

Она также отметила, что в критической ситуации было организовано быстрое и эффективное спасение, поблагодарив МГИМО, МИД РФ и Совет по правам человека за поддержку и оперативность.

По словам Сидоренко, цифровизация должна становиться площадкой для конструктивного сотрудничества, а не поводом для слепой конкуренции или копирования чужих моделей. Она предостерегла от заимствования западных подходов в области цифрового регулирования, включая британские законы об ИИ и американские стандарты цифровых платформ, которые могут привести к зависимости и утрате технологического суверенитета.

«Наша задача сегодня — научить людей контактировать, дружить, создавать что-то не через конкуренцию, а через конструктивное сотрудничество. Мы можем противопоставить стандарты межгосударственных образований в тех сферах, где Запад ещё не преуспел. Такой сферой сегодня является цифра», — подчеркнула глава «Белого Интернета».