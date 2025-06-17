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17 июня, 13:57

Израильские ВВС вновь атаковали военные объекты на западе Ирана

Обложка © ТАСС / Xinhua/ABACA

Обложка © ТАСС / Xinhua/ABACA

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила нанесение авиаударов по военным объектам на территории Ирана. По данным пресс-службы, в результате операции были поражены пусковые установки ракет различного типа, включая системы ПВО и радиолокационные станции.

«В ходе ударов были атакованы десятки пусковых установок ракет класса земля — земля. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удары по пусковым установкам ракет класса земля — воздух и радарам на западе Ирана», — говорится в заявлении.

Удары пришлись на западную часть страны. Подробности о последствиях и возможных жертвах не приводятся.

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А ранее стало известно, что Иран нанёс ракетный удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад», расположенной неподалёку от Тель-Авива. На месте работают экстренные службы, чтобы ликвидировать возгорание на территории. По данным СМИ, удар унёс жизни многих израильских военнослужащих, включая офицеров.

Милена Скрипальщикова
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