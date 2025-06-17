Израильские ВВС вновь атаковали военные объекты на западе Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила нанесение авиаударов по военным объектам на территории Ирана. По данным пресс-службы, в результате операции были поражены пусковые установки ракет различного типа, включая системы ПВО и радиолокационные станции.

«В ходе ударов были атакованы десятки пусковых установок ракет класса земля — земля. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удары по пусковым установкам ракет класса земля — воздух и радарам на западе Ирана», — говорится в заявлении.