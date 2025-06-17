ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 15:02

«Это только начало»: Воюющий в ВСУ рэпер Ярмак предрёк украинцам кровавую осень

Воюющий в ВСУ рэпер Ярмак призвал украинцев эвакуироваться из городов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yarmak_music

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yarmak_music

Украинский рэпер Александр Ярмак, выступавший под псевдонимом Yarmak, а ныне командующий ротой 412-го полка NEMESIS, обратился к жителям страны с предостережением. Он настоятельно рекомендовал украинцам покинуть города. Это, по его словам, связано с высокой вероятностью повторных обстрелов.

«К сожалению, это только начало, нас ждёт ужасная кровавая осень» — написал Ярмак в соцсетях.

Исполнитель призвал жителей Незалежной уезжать из городов и держаться подальше от стратегически важных объектов, а также от объектов критической инфраструктуры.

Киев под ударом возмездия. Как Армия России отправила на Украину рекордное количество «Гераней» и «Кинжалов», 17 июня
Киев под ударом возмездия. Как Армия России отправила на Украину рекордное количество «Гераней» и «Кинжалов», 17 июня

Напомним, что в ночь на 17 июня столица Украины оказалась охвачена огнём из-за ударов возмеёздия со стороны ВС РФ по военным объектам страны. Сирены звучали в других городах и областях Незалежной.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar