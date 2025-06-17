«Это только начало»: Воюющий в ВСУ рэпер Ярмак предрёк украинцам кровавую осень
Воюющий в ВСУ рэпер Ярмак призвал украинцев эвакуироваться из городов
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ yarmak_music
Украинский рэпер Александр Ярмак, выступавший под псевдонимом Yarmak, а ныне командующий ротой 412-го полка NEMESIS, обратился к жителям страны с предостережением. Он настоятельно рекомендовал украинцам покинуть города. Это, по его словам, связано с высокой вероятностью повторных обстрелов.
«К сожалению, это только начало, нас ждёт ужасная кровавая осень» — написал Ярмак в соцсетях.
Исполнитель призвал жителей Незалежной уезжать из городов и держаться подальше от стратегически важных объектов, а также от объектов критической инфраструктуры.
Напомним, что в ночь на 17 июня столица Украины оказалась охвачена огнём из-за ударов возмеёздия со стороны ВС РФ по военным объектам страны. Сирены звучали в других городах и областях Незалежной.