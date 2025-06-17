Поход в 9D-кинотеатр в Китае закончился для российских туристов переломами и ушибами

Поездка в Китай обернулась травмами для российских туристов из Благовещенска. После посещения 9D кинотеатра их госпитализировали с переломами ног и ушибами рёбер, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, музыкально-танцевальный коллектив прибыл в Хэйхэ для выступления. В зал, вмещавший 176 зрителей, люди заходили группами по 10 человек. Половина мест оказалась неисправной. В числе последних вошедших были 17-летний баянист Руслан с родителями, Анастасией и Игорем, а также 14-летний гитарист и его преподаватель. Вскоре после начала показа кресла обрушились. Персонал, не владевший русским языком, не оказал помощи, ошибочно приняв крики за веселье.

Сильнее всего пострадал россиянин по имени Игорь, который сломал левую ногу со смещением. Из-за сильного отёка операцию в больнице не провели, ограничившись наложением бандажа. Остальные пострадавшие отделались ушибами груди, стоп и ног. После обработки ран их вернули в отель. По словам пострадавших, скорая помощь не была оборудована для транспортировки.