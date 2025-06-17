«Карательная операция» вот-вот начнётся: Иран призвал к эвакуации жителей Тель-Авива и Хайфы
Глава Генштаба ВС Ирана призвал жителей Тель-Авива и Хайфы эвакуироваться
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Глава Генштаба иранской армии генерал-майор Абдолрахим Мусави обратился к жителям Израиля с призывом уехать из Тель-Авива и Хайфы, «чтобы спасти свои жизни». По его словам, «карательная операция» против Израиля будет проведена в скором времени.
«Проведённые до сих пор операции были предупреждением для сдерживания, а карательная операция против израильского режима будет проведена в ближайшее время», — заявил Мусави.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии текущих планов по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. При этом он потребовал от Тегерана «безоговорочной капитуляции». Между тем, госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет прибыли в Белый дом, где Трамп вскоре должен встретиться со своей командой по нацбезопасности в Ситуационной комнате.