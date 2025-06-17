«Карательная операция» вот-вот начнётся: Иран призвал к эвакуации жителей Тель-Авива и Хайфы

Глава Генштаба иранской армии генерал-майор Абдолрахим Мусави обратился к жителям Израиля с призывом уехать из Тель-Авива и Хайфы, «чтобы спасти свои жизни». По его словам, «карательная операция» против Израиля будет проведена в скором времени.



«Проведённые до сих пор операции были предупреждением для сдерживания, а карательная операция против израильского режима будет проведена в ближайшее время», — заявил Мусави.