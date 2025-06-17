СМИ распространяют фейк об убийстве экс-президента Ирана
Агентство IRNA опровергло сообщения об убийстве экс-президента Ирана Ахмадинежада
Махмуд Ахмадинежад. Обложка © TASS/ Zuma
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад мог стать жертвой покушения в Тегеране. По информации телеканала AzTV, он, его супруга и двое детей якобы были убиты вооружёнными людьми в масках во вторник, 17 июня, в столице Ирана.
При этом иранское агентство IRNA со ссылкой на офис экс-президента сообщает, что никакого покушения не было. Президентство Махмуд Ахмадинежада запомнилось жёсткой риторикой в отношении Запада и стремлением к укреплению позиций Ирана на мировой арене. Он занимал свой пост с 2005 по 2013 год.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности нанесения удара по нынешнему верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Однако такой план не поддержал американский президент Дональд Трамп. Он выступил против физического устранения или насильственной смены верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за непредсказуемых последствий.