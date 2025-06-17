СМИ распространяют фейк об убийстве экс-президента Ирана

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад мог стать жертвой покушения в Тегеране. По информации телеканала AzTV, он, его супруга и двое детей якобы были убиты вооружёнными людьми в масках во вторник, 17 июня, в столице Ирана.

При этом иранское агентство IRNA со ссылкой на офис экс-президента сообщает, что никакого покушения не было. Президентство Махмуд Ахмадинежада запомнилось жёсткой риторикой в отношении Запада и стремлением к укреплению позиций Ирана на мировой арене. Он занимал свой пост с 2005 по 2013 год.