Хинштейн отреагировал на решение Ким Чен Ына отправить сапёров под Курск
Хинштейн назвал отправку сапёров из КНДР в Курскую область серьёзным подспорьем
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн высказался в своём Telegram-канале об отправлении сапёров из КНДР в Курскую область. По его словам, это серьёзное подспорье для России.
«Это серьёзное подспорье для нас. Напомню, президент поставил задачу очистить территорию приграничья от взрывоопасных предметов в максимально короткие сроки», — написал Хинштейн.
Врио губернатора отметил, что данное решение является первым шагом к возвращению жителей Курской области домой.
Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу рассказал, что КНДР отправит тысячу сапёров и пять тысяч военных строителей в Курскую область по личному указанию северокорейского лидера Ким Чен Ына. В Госдуме отметили, что отправка северокорейских специалистов позволит направить российские инженерные подразделения на более важные задачи, а сами специалисты из КНДР смогут попрактиковаться в боевых условиях.