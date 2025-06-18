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17 июня, 21:08

Хинштейн отреагировал на решение Ким Чен Ына отправить сапёров под Курск

Хинштейн назвал отправку сапёров из КНДР в Курскую область серьёзным подспорьем

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн высказался в своём Telegram-канале об отправлении сапёров из КНДР в Курскую область. По его словам, это серьёзное подспорье для России.

«Это серьёзное подспорье для нас. Напомню, президент поставил задачу очистить территорию приграничья от взрывоопасных предметов в максимально короткие сроки», — написал Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что данное решение является первым шагом к возвращению жителей Курской области домой.

«Настоящий союзник»: Военкор высказался об отправке северокорейцев в Курскую область
«Настоящий союзник»: Военкор высказался об отправке северокорейцев в Курскую область

Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу рассказал, что КНДР отправит тысячу сапёров и пять тысяч военных строителей в Курскую область по личному указанию северокорейского лидера Ким Чен Ына. В Госдуме отметили, что отправка северокорейских специалистов позволит направить российские инженерные подразделения на более важные задачи, а сами специалисты из КНДР смогут попрактиковаться в боевых условиях.

Тимур Хингеев
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