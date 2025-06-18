Несмотря на обстрелы и атаки дронов со стороны ВСУ, жители Фёдоровки в ДНР захотели дождаться прихода российской армии, отказавшись от эвакуации на Украину. Об этом сообщает Минобороны России.

Один из местных объяснил своё решение нежеланием воевать за Украину и её идеологию, поэтому не видел смысла в переезде.

«Моего возраста мужчинам тяжело было, пока полиция украинская заезжала к нам в село. Они у меня <...> во дворе, можно сказать, жили. Я в доме закрывался, не открывал, чтоб меня только не утащили. Я не хочу воевать за эту страну, за эту идеологию. Конечно, предлагали не один раз эвакуироваться», — рассказал местный житель.

Другой житель села рассказал, что вынужден был скрываться, чтобы избежать принудительной мобилизации в украинскую армию. Он старался не покидать дом, чтобы «не идти с автоматом против родственников». Его жена подтвердила, что семья решила остаться в Фёдоровке, чтобы переждать опасное время и дождаться прихода российских войск.

Валентина, ещё одна жительница Фёдоровки, заявила, что они прятались от обстрелов ВСУ в подвалах. По её словам, украинские военные целенаправленно обстреливали те дома, где ещё оставались люди. Женщина отметила контраст в поведении: российские солдаты, войдя в село, сразу же поделились продуктами с мирными жителями.

В итоге военнослужащие группировки войск «Восток» эвакуировали из Фёдоровки 11 оставшихся жителей, поскольку село регулярно подвергалось обстрелам со стороны ВСУ. Напомним, что населённый пункт освободили 6 июня.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике развернулись ожесточённые бои: российская группировка войск «Центр» ведёт наступление на позиции бригады «Азов»*. Интенсивные столкновения зафиксированы в окрестностях населённых пунктов Русин Яр, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка, расположенных в ДНР. ВС РФ продолжают активные боевые действия, нанося удары по выявленным целям противника.